Прошлой ночью беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, а также Батайск и Таганрог в Ростовской области РФ.

Наиболее серьезные последствия зафиксировали именно в Ростове — под удар попало судно в местном порту.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Атака на Ростов-на-Дону: что известно

По словам губернатора, в результате удара по ростовскому порту загорелось грузовое судно.

Во время атаки погибли два члена экипажа, еще трое человек получили ранения.

Пожар ликвидировали на площади около 20 квадратных метров.

Как уточнил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в порту был поражен танкер Valeriy Gorchakov.

Что известно о танкере Valeriy Gorchakov (Валерий Горчаков)

Танкер Valeriy Gorchakov (Валерий Горчаков) участвует в так называемом “еневом флоте” РФ и всего за несколько часов до атаки прибыл из акватории Черного моря.

Ранее этот танкер фиксировали в портах Мариуполя и Бердянска.

Разлива нефтепродуктов после атаки якобы удалось избежать.

Также известно, что, кроме Ростова, под атаку попали также Батайск и Таганрог. Сообщается о пожарах и повреждениях на земле.

Окончательные последствия атаки еще выясняются.

