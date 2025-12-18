Марта Бондаренко, редактор ленты
В Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 19 декабря
В пятницу, 19 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Отключение света в Украине 19 декабря
Причина продолжения отключений света – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Стоит отметить, что ситуация в энергосистеме Украины динамична и может измениться в зависимости от оперативного состояния. Точное время и продолжительность отключения света по конкретным адресам следует проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.
9 декабря стало известно, что областным военным администрациям поручено пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры, чтобы выделенное для них электроснабжение направить на бытовых потребителей.
