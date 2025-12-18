Потери РФ на 18 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 950 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 394-е сутки полномасштабной войны превысили 1,193 млн.

Потери РФ на 18 декабря 2025 года

  • личного состава / personnel – около 1 193 300 (+950) человек / persons
  • танков / tanks – 11 432 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 758 (+0) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 35 232 (+27) ед.
  • РСЗО / MLRS – 1 573 (+2) ед.
  • средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 263 (+1) ед.
  • самолетов / aircraft – 432 (+0) ед.
  • вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 91 716 (+330) ед.
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 4 073 (+0) ед.
  • корабли / катера / warships / boats – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 70 480 (+119) ед.
  • специальная техника / special equipment – 4 027 (+0) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

