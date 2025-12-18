Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым предложение США о совместном использовании Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под российской оккупацией.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами 18 декабря.

Зеленский о разделе Запорожской АЭС

По словам Зеленского, американская сторона предложила вариант, по которому ЗАЭС должна была бы работать в формате совместного управления между США, Украиной и Россией.

Сейчас смотрят

Президент подчеркнул, что такая идея неприемлема и не соответствует принципам справедливости.

— США предложили, как они считают, компромисс: чтобы станция существовала, работала и в определенных пропорциях делилась на троих. Я четко сказал, что считаю это несправедливым. И дело не только в том, что это наша станция — вопросов гораздо больше, — отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже отправилась в Соединенные Штаты для проведения переговоров и продолжения работы над проектом соглашения о прекращении российско-украинской войны.

По словам президента, переговоры запланированы на пятницу и субботу, а американская сторона уже ожидает украинскую команду.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.