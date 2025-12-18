Президент Владимир Зеленский считает, что присутствие в Украине европейского миротворческого контингента значительно уменьшает шансы, что Россия снова нападет на наше государство.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе.

Миротворцы в Украине

По словам Владимира Зеленского, присутствие в Украине европейских войск вовсе не означает, что они будут воевать за наше государство, но их присутствие уменьшает шансы на 100-процентное повторное нападение России.

— Присутствие Европы уменьшает шансы на 100-процентную агрессию Российской Федерации. Безусловно. И количество стран, количество флагов, большое присутствие, которым является Коалиция решительных в том или ином виде, — это большие риски для РФ начинать снова агрессию против Украины, — подчеркнул президент.

По его мнению, именно поэтому для Украины важно присутствие европейских войск.

В сентябре бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая стала председателем Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не исключила возможности отправки миротворцев ООН в Украину.

Известно, что 26 стран согласились развернуть свои войска в Украине после окончания войны. Страны готовы направить своих военных или предоставить средства для защиты на земле, море и в воздухе.

