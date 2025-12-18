Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине для определенных систем противовоздушной обороны нет некоторых видов ракет.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Дефицит в ПВО

— Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которые в дефиците. Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня говорил с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит… Это нужно сбивать, — подчеркнул глава государства.

Сейчас смотрят

По его словам, партнеры Украины должны понять наши потребности в противовоздушной обороне, поэтому Зеленский назвал то, в чем мы очень нуждаемся.

— И поэтому партнеры либо дают лицензии (на производство, — Ред.), либо дают ракеты, либо помогают деньгами, а мы сами покупаем. Другого выхода нет. Ответ, понимает ли Европа? Думаю, понимает, — сказал президент Зеленский.

Он подчеркнул, что Европе нужно объединяться в вопросах противовоздушной обороны, ведь «к кому-то тоже будет прилетать» и это может быть новый этап войны.

В августе Германия поставила Украине две обещанные системы ПВО Patriot, а также уже девятую систему IRIS-T, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.