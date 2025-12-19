Пенсионеры — это особенно уязвимая категория граждан, которая зависит от государственных выплат. Однако для некоторых лиц, чтобы пенсионные выплаты в дальнейшем осуществлялись без перерывов, обязательным условием является прохождение физической идентификации в органах Пенсионного фонда Украины.

Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию пенсионеров до 31 декабря, читайте в нашем материале.

Идентификация пенсионеров: кто должен пройти до 31 декабря

В ПФУ сообщили, что до конца года, то есть до 31 декабря 2025 года, определенные категории пенсионеров и получателей страховых выплат обязаны подтвердить свою личность.

Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию до 31 декабря:

тем, кто проживает на временно оккупированных территориях Украины;

лицам, выехавшим из ВОТ;

пенсионерам и получателям страховых выплат, которые временно находятся за границей более 183 дней.

Другие получатели пенсий или страховых выплат проходить идентификацию не должны.

Способы проведения идентификации пенсионеров до 31 декабря 2025 года

Процедура физической идентификации может происходить несколькими способами:

Онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с авторизацией через Дія.Підпис; С помощью видеоконференцсвязи; Через зарубежные дипломатические учреждения Украины; Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или банковском учреждении.

Как осуществить идентификацию пенсионеров до 31 декабря с помощью видеоконференцсвязи

По предварительной записи можно пройти идентификацию дистанционно, во время видео встречи с сотрудником фонда.

Для этого необходимы:

паспорт или ID-карта,

пенсионное удостоверение,

идентификационный номер,

трудовая книжка или документы о стаже,

военный билет,

свидетельство о рождении.

Идентификация через зарубежные дипломатические учреждения Украины

Получатель может обратиться в посольство или консульство для подтверждения факта нахождения в живых. Необходимо предоставить: копии документов о временной защите или статусе беженца, оригинал документа о подтверждении жизни, копию украинского паспорта и заявление для назначения или возобновления пенсии.

Копии документов должны быть заверены дипломатически или нотариально и отправлены в территориальный орган Пенсионного фонда.

Личная идентификация в сервисном центре Пенсионного фонда или банковском учреждении

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, пенсионное удостоверение и платежную карту, на которую поступает выплата.

Для лиц, находящихся на временно оккупированных территориях или выехавших из них, пенсионные выплаты осуществляются только при условии, что они не получают аналогичные выплаты от России.

Непрохождение идентификации до 31 декабря 2025 года приведет к прекращению выплат. Это правило не распространяется на пенсии и страховые выплаты, осуществляемые по международным договорам. Возобновить выплаты после их прекращения можно только после успешного прохождения идентификации и подачи заявления в Пенсионный фонд.

