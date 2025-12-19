Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 19 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения.
Российские оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых авиабомб.
Кроме этого, привлекли к ударам 2409 дронов-камикадзе и осуществили 3104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Сейчас смотрят
Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 395-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.