За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения.

Российские оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли к ударам 2409 дронов-камикадзе и осуществили 3104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 19 декабря 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 395-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

