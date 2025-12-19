Поставки оружия в Украину не сократились, несмотря на изменения в политике США после прихода к власти Дональда Трампа, заявили в НАТО.

Объем военной помощи Украине не сократился, несмотря на изменения в США

Заместитель командующего программой НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер, которого цитирует Reuters, отметил, что после прихода к власти в январе администрация Трампа отказалась бесплатно передавать Украине вооружение, начав продажу через программу PURL, или отправляла в Украину помощь, которая уже ранее была одобрена бывшим президентом Джо Байденом.

В то же время на вопрос, произошло ли сокращение поставок военной помощи после того, как Трамп прекратил бесплатное предоставление помощи, Келлер ответил:

— Нет, ничего. Не было никакой паузы… все просто продолжалось, и это не так, что США ждут, пока за это заплатят. Как только объявляется об одном пакете (PURL), начинается поступление оборудования.

По его словам, в 2025 году NSATU предоставила Киеву около 220 тысяч тонн военной помощи, что составляет примерно 9 тыс. грузовиков, 1 800 железнодорожных вагонов и 500 самолетов, загруженных оружием, боеприпасами и другими материалами. Ежегодного сравнения не было, поскольку NSATU начала координацию только год назад.

— Этого никогда не достаточно. Но по крайней мере этого достаточно, чтобы Украина продолжала бороться, — сказал он.

Хотя большая часть помощи сейчас поступает через хаб в польском городе Жешув, Келлер сообщил, что до конца января ожидается, что второй центр в Румынии перейдет под командование НАТО.

Напомним, что ранее Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал закон о национальной обороне на 2026 год с рекордными оборонными расходами.

Законопроект предусматривает выделение $400 млн на усилия Пентагона по вооружению и оснащению украинской армии.

