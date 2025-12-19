Президент Польши Кароль Навроцкий назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву положительным сигналом для Польши, Украины и всего региона и в то же время отрицательным для России.

Об этом он заявил 19 декабря во время совместной пресс-конференции с украинским лидером в столице Польши.

Визит Зеленского в Польшу

– Визит президента Владимира Зеленского в Польшу является хорошей новостью для Польши, Варшавы, Киева и всего нашего региона, а плохой новостью для Москвы и Российской Федерации. Это доказательство того, что в нашем стратегическом сотрудничестве, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона, демократические государства стоят вместе. И в этом нет никаких сомнений, – заявил Навроцкий.

По словам президента Польши, в ходе переговоров с Владимиром Зеленским стороны пришли к общему пониманию, что угроза со стороны России возникла задолго до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Он упомянул военные конфликты в Чечне и Грузии, а также напомнил об оговорках бывшего президента Польши Леха Качиньского, которые, по его словам, не были услышаны частью западноевропейских государств.

– Россия своими действиями разрушает международный порядок, то есть принципы международного права, что приводит к дестабилизации политических систем. Кроме военных действий, мы ежедневно наблюдаем гибридные атаки – нарушение воздушного пространства, атаки на польскую инфраструктуру с помощью агентов Российской Федерации. Мы чувствуем это в Польше и по всей Европе, – отметил Навроцкий.

Он также подтвердил последовательную позицию Варшавы по усилению давления на Россию, в частности, путем санкций, противодействия теневому флоту и использования замороженных российских активов.

– Мы поддерживаем на всех дипломатических форумах санкции в отношении России, поддерживаем удары по теневому флоту, о чем говорится как в Польше, так и в международных форматах вместе с балтийскими и скандинавскими странами. Мы поддерживаем передачу завороженных российских активов на всех возможных дипломатических уровнях. Мы также поддерживаем всестороннее дипломатическое давление на Россию, – добавил президент Польши.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится в Варшаве с рабочим визитом.

Во время разговора с президентом Навроцким Зеленский предложил Польше передовой украинский опыт и технологии в области защиты от дронов и укрепления морской безопасности.

