Потери РФ на 19 декабря: ликвидировано 1220 оккупантов и 18 артсистем
Потери РФ на 19 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 395-е сутки полномасштабной войны превысили 1,194 млн.
Потери РФ на 19 декабря 2025 года
- личного состава / personnel – около 1 194 520 (+1 220) человек / persons
- танков / tanks – 11 433 (+1) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs – 23 768 (+10) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 35 250 (+18) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 574 (+1) ед.
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 263 (+0) ед.
- самолетов / aircraft – 432 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 92 142 (+426) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 073 (+0) ед.
- корабли / катера / warships / boats – 28 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 70 591 (+111) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 027 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 395-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
