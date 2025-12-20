Графики отключения света на 21 декабря будут действовать в большинстве областей
В большинстве регионов Украины продолжат применять графики почасовых отключений электроэнергии в течение завтрашнего дня, 21 декабря.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго вечером 20 декабря.
Отключение света по Украине 21 декабря
По информации Укрэнерго, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
В компании отмечают, что меры по ограничению потребления электроэнергии являются вынужденным шагом из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться.
Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее экономно.