Ночью РФ Шахедами атаковала Николаевскую область: есть отключение электроэнергии в трех районах
- В Николаевской области ночью российские дроны нанесли удар по энергетической инфраструктуре — три района области сейчас без света.
- Важные критические и социальные объекты запитаны от генераторов.
- В Николаеве на маршруты вывели троллейбусы с автономным ходом и автобусы.
Ночью россияне массированно атаковали дронами типа Shahed-131/136 критическую инфраструктуру Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Атака дронов на критическую инфраструктуру Николаевщины
В результате вражеской атаки произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Баштанского, Николаевского и Вознесенского районов области. Ночью энергетики приступили к ремонтным работам по восстановлению электроснабжения потребителей.
Кроме того, в результате атаки в Николаеве повреждены семь гаражей, два легковых автомобиля и трактор. К счастью, обошлось без пострадавших.
По словам Виталия Кима, с ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры подключили к генераторам и альтернативным источникам питания. Обеспечена работа отопления, водоснабжения и водоотведения.
Сейчас специалисты пытаются стабилизировать мобильную связь.
В Николаеве на маршруты вывели троллейбусы с автономным ходом, автобусы и частный транспорт.
По словам Виталия Кима, вчера россияне трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. Также враг нанес артиллерийский удар по Куцурубской общине. Пострадавших, к счастью, нет.