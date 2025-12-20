Ночью россияне массированно атаковали дронами типа Shahed-131/136 критическую инфраструктуру Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Атака дронов на критическую инфраструктуру Николаевщины

В результате вражеской атаки произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Баштанского, Николаевского и Вознесенского районов области. Ночью энергетики приступили к ремонтным работам по восстановлению электроснабжения потребителей.

Кроме того, в результате атаки в Николаеве повреждены семь гаражей, два легковых автомобиля и трактор. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам Виталия Кима, с ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры подключили к генераторам и альтернативным источникам питания. Обеспечена работа отопления, водоснабжения и водоотведения.

Сейчас специалисты пытаются стабилизировать мобильную связь.

В Николаеве на маршруты вывели троллейбусы с автономным ходом, автобусы и частный транспорт.

По словам Виталия Кима, вчера россияне трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. Также враг нанес артиллерийский удар по Куцурубской общине. Пострадавших, к счастью, нет.

