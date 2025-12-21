На этой неделе Россия выпустила по Украине около 1300 ударных дронов, почти 1200 управляемых авиационных бомб (УАБ) и девять ракет различных типов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Атака РФ на Украину за неделю

По словам главы государства, больше всего от российских ударов пострадали Одесская область и южные регионы. На местах продолжают работать специалисты и экстренные службы, чтобы вернуть жителям нормальную жизнь.

– На разных уровнях противодействуем российскому террору. На этой неделе принято важное решение о финансовой гарантии безопасности для Украины – предоставление Евросоветом €90 млрд на 2026–2027 годы, также значительные пакеты помощи от Норвегии и Японии, есть договоренность с Португалией о совместном производстве в сфере морских дронов, – подчеркнул президент.

Также над мирным соглашением продолжают работать переговорные команды Украины и Соединенных Штатов.

В то же время Украина не прекращает наносить по целям на территории РФ дальнобойные удары, ведь Москва должна понимать, что война не приносит ей дивидендов, а всегда возвращается туда, откуда пришла.

Напомним, что 19 декабря российские войска атаковали Запорожье КАБами. Взрывами поврежден жилой дом, там произошел пожар. Также разрушениям подверглись частные дома и гаражи.

Атаки на Одесскую область

18 декабря в Одесском районе в селе Маяки российский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который ехал по мосту. К сожалению, погибла женщина – мать троих детей. Ее дети госпитализированы с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.

Ночью 19 декабря захватчики массированно атаковали Одессу ударными БПЛА. Взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и дома одесситов. Часть Одессы осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

В результате атаки один человек пострадал, его госпитализировали в больницу.

Вечером 19 декабря оккупанты нанесли удары по Одесской области с помощью баллистических ракет, целясь в портовую инфраструктуру. В результате погибли 8 человек, еще 27 получили ранения.

Утром 20 декабря РФ атаковала инфраструктуру порта Южный – есть попадания в резервуары.

