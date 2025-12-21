Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 21 декабря 2025 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 220 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 42 авиационных удара, сбросив 101 управляемую бомбу. Также враг привлек для поражения 1684 дрона-камикадзе и осуществил 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 21 декабря 2025 года
Потери врага на 21 декабря
- личного состава – около 1 196 740 (+1 130) человек,
- танков – 11 435 (+2),
- боевых бронированных машин – 23 770 (+1),
- артиллерийских систем – 35 298 (+11),
- РСЗО – 1 575,
- средств ПВО – 1 263,
- самолетов – 432,
- вертолетов – 347,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 604 (+116),
- крылатых ракет – 4 073,
- кораблей / катеров – 28,
- подводных лодок – 2,
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 789 (+68),
- специальной техники – 4 029 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Сейчас смотрят
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.