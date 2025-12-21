По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 220 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 42 авиационных удара, сбросив 101 управляемую бомбу. Также враг привлек для поражения 1684 дрона-камикадзе и осуществил 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 21 декабря 2025 года

Потери врага на 21 декабря

личного состава – около 1 196 740 (+1 130) человек,

танков – 11 435 (+2),

боевых бронированных машин – 23 770 (+1),

артиллерийских систем – 35 298 (+11),

РСЗО – 1 575,

средств ПВО – 1 263,

самолетов – 432,

вертолетов – 347,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 604 (+116),

крылатых ракет – 4 073,

кораблей / катеров – 28,

подводных лодок – 2,

автомобильной техники и автоцистерн – 70 789 (+68),

специальной техники – 4 029 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.