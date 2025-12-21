В лесу возле коммуны Лерешть в уезде Арджеш в Румынии правоохранители обнаружили беспилотник, который упал среди деревьев и имел прикрепленный парашют.

Об этом сообщает NewsMaker.

Беспилотник с парашютом в Румынии: что известно

Согласно информации на сайте издания, об обнаружении дрона 21 декабря сообщили румынские правоохранители после обращения местного жителя, который наткнулся на аппарат во время организованной охоты.

Сейчас смотрят

По информации полиции, около 10:40 в муниципальную полицию Кимпулунга обратился 49-летний мужчина из коммуны Лерешть в уезде Арджеш.

Он сообщил об объекте, похожем на дрон, который застрял среди деревьев в лесу.

По данным румынских СМИ, к беспилотнику был прикреплен парашют.

После обнаружения аппарата полиция обратилась к компетентным органам для проверки, установления происхождения дрона и обстоятельств его падения.

Пока правоохранители не сообщают, кому принадлежал беспилотник и с какой целью он использовался.

Ранее в Украине сообщали о попытке российской агентуры использовать беспилотник в пропагандистских целях.

20 декабря над Киевом подняли дрон с флагом РФ для съемки видео, которое планировали распространить в российском информационном пространстве.

После проверки Национальная полиция подтвердила факт полета неопознанного дрона над столицей.

По словам специалиста по радиосвязи Сергея Флеша, БПЛА находился в воздухе почти пять минут и был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.