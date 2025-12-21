В Сан-Франциско масштабный блэкаут: почти 130 тыс. потребителей остались без света
- В Сан-Франциско было обесточено 130 000 потребителей.
- Компания-поставщик PG&E сообщила, что причина отключения пока не установлена, но работу электросети удалось стабилизировать.
В американском городе Сан-Франциско произошло масштабное отключение электроэнергии — примерно 130 тыс. потребителей остались без света.
Об этом сообщает главный поставщик электроэнергии и газа для северной Калифорнии Pacific Gas & Electric (PG&E) в соцсети X.
Сан-Франциско без света
Компания сообщает, что сеть удалось стабилизировать и в настоящее время не ожидается дополнительных отключений света у клиентов.
— Сейчас мы работаем над устранением масштабного отключения электроэнергии в Сан-Франциско, которое коснулось примерно 130 тыс. клиентов. Наши бригады работают на месте происшествия и поделятся дополнительной информацией, как только она станет доступной, — сообщили в PG&E.
Впоследствии в компании сообщили, что к 21:00 субботы (07:00 воскресенья по Киеву, — Ред.) бригады восстановили электроснабжение для около 90 тыс. клиентов. Еще 40 тыс. абонентов ожидают подключения в течение ночи.