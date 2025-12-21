В американском городе Сан-Франциско произошло масштабное отключение электроэнергии — примерно 130 тыс. потребителей остались без света.

Об этом сообщает главный поставщик электроэнергии и газа для северной Калифорнии Pacific Gas & Electric (PG&E) в соцсети X.

Сан-Франциско без света

Компания сообщает, что сеть удалось стабилизировать и в настоящее время не ожидается дополнительных отключений света у клиентов.

— Сейчас мы работаем над устранением масштабного отключения электроэнергии в Сан-Франциско, которое коснулось примерно 130 тыс. клиентов. Наши бригады работают на месте происшествия и поделятся дополнительной информацией, как только она станет доступной, — сообщили в PG&E.

Впоследствии в компании сообщили, что к 21:00 субботы (07:00 воскресенья по Киеву, — Ред.) бригады восстановили электроснабжение для около 90 тыс. клиентов. Еще 40 тыс. абонентов ожидают подключения в течение ночи.

