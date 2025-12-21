Российские войска не оставляют попыток захватить Покровск. Однако противник увяз в городских боях и был вынужден изменить тактику действий.

Об этом сообщил командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук в интервью NV.

Противник изменил тактику действий в Покровске

По его словам, Покровское направление в течение нескольких последних месяцев входит в число самых сложных участков фронта.

— Российские войска пытаются расшатать оборону, навязать маневренные бои и создать угрозу флангового обхода группировки украинских войск. Силы обороны удерживают рубежи, а также одновременно проводят контрдействия, — рассказал Ласийчук.

Он добавил, что почти месяц назад оккупанты отказались от тактики инфильтрации в Покровск и перешли к механизированным штурмам города.

В настоящее время противник применяет непрерывные пехотные атаки. Россияне задействовали на этом участке фронта Псковскую 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

— Некоторые подразделения противника, которые планировали идти на Запорожье, также были переброшены именно на Покровск. Ожидаем, что до Нового года противник попытается усилить наступление и осуществлять активные штурмы, в частности механизированные, — рассказал командир корпуса.

Какая ситуация в Мирнограде

Как отметил Ласийчук, Мирноград и дальше играет ключевую роль в системе обороны. Обстановка в городе остается напряженной — противник одновременно оказывает давление с трех направлений.

Основной акцент своих действий враг сосредотачивает на юго-восточном направлении.

Примерно месяц назад оккупанты отказались от тактики инфильтрации и перешли к механизированным штурмам, а сейчас применяют непрерывные пехотные атаки.

Напомним, 13 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силам обороны удалось вернуть в Покровске 16 квадратных километров территории в северной части города.

Логистика в Мирноград была осложнена.

На Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях украинские силы не допустили потерь территорий.

