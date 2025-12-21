Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 21 декабря: ВСУ уничтожили 1130 оккупантов и 11 артсистем
За прошедшие сутки на фронте наши силы обороны ликвидировали не менее 1130 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 21 декабря
- личного состава – около 1 196 740 (+1 130) человек,
- танков – 11 435 (+2),
- боевых бронированных машин – 23 770 (+1),
- артиллерийских систем – 35 298 (+11),
- РСЗО – 1 575,
- средств ПВО – 1 263,
- самолетов – 432,
- вертолетов – 347,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 604 (+116),
- крылатых ракет – 4 073,
- кораблей / катеров – 28,
- подводных лодок – 2,
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 789 (+68),
- специальной техники – 4 029 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.