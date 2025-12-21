За прошедшие сутки на фронте наши силы обороны ликвидировали не менее 1130 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 21 декабря

  • личного состава – около 1 196 740 (+1 130) человек,
  • танков – 11 435 (+2),
  • боевых бронированных машин – 23 770 (+1),
  • артиллерийских систем – 35 298 (+11),
  • РСЗО – 1 575,
  • средств ПВО – 1 263,
  • самолетов – 432,
  • вертолетов – 347,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 604 (+116),
  • крылатых ракет – 4 073,
  • кораблей / катеров – 28,
  • подводных лодок – 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 789 (+68),
  • специальной техники – 4 029 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.

