После работы дипломатической команды в Соединенных Штатах стоит будет провести консультации в более широком кругу с европейскими партнерами.

Об этом после разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о мирных переговорах

Зеленский сообщил, что украинская дипломатическая команда оперативно работала во Флориде с представителями США, к переговорам также были привлечены европейские партнеры.

По его словам, в переговорах есть конструктив, однако ключевым остается вопрос реальных сигналов от России о завершении войны.

— Есть конструктив, и многое зависит от того, чтобы в России почувствовали необходимость закончить войну реально, а не превращали это в политическую игру, — отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что фактические действия России свидетельствуют об обратном: продолжаются штурмы на фронте, военные преступления в приграничных районах и удары по украинской инфраструктуре.

— Настоящие сигналы от России — только негативные. Мир не должен об этом молчать, — отметил глава государства.

Президент поблагодарил Норвегию за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину, в частности в усилении давления на Россию, восстановлении после российских ударов и укреплении энергетической устойчивости.

Отдельно Зеленский отметил, что после завершения дипломатической работы в США Украина планирует инициировать консультации в более широком формате с европейскими партнерами.

— Есть общее ощущение, что после работы сейчас в Америке стоит будет провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами, — заявил президент.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявлял, что страна планирует профинансировать закупку американского вооружения для Украины в рамках международной схемы поддержки.

Речь шла о поставках оружия и боеприпасов для истребителей F-16, а также ракет для систем противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что на эти нужды Норвегия выделяет 3,2 млрд норвежских крон, что составляет более €267 млн.

