ГУР сжег два самолета Су-30 на аэродроме в Липецке: видео операции
- В РФ на военном аэродроме под Липецком сожжены самолеты Су-30 — это результат спецоперации ГУР Минобороны Украины.
- Помог поджечь вражеские самолеты диверсант из движения сопротивления.
- Планирование операции длилось две недели.
- Стоимость пораженных самолетов составляет примерно $100 млн.
В ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком загорелись два дорогостоящих истребителя Су-30.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Обновлено в 13:40
Поражение истребителей Су-30
Изначально в ГУР сообщали, что в результате спецоперации были поражены истребители Су-30 и Су-27. Однако позже военные уточнили, что речь идет о двух многоцелевых истребителях Су-30.
Сообщается, что к операции ГУР привлекли представителя движения сопротивления российскому режиму. В результате успешной операции оба военных самолета выведены из строя.
Спецоперацию на аэродроме под Липецком планировали две недели.
За это время тщательно изучались маршруты патрулирования и график смены часовых, именно это позволило незаметно проникнуть на военный объект и атаковать российские “сушки” непосредственно в авиационном ангаре.
Агент ГУР после выполненного задания беспрепятственно покинул аэродром.
— Самолеты Су-30 с бортовыми номерами 12 и 82 удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму, — подчеркнули в ГУР.
Ориентировочная стоимость двух истребителей составляет примерно $100 млн.
В ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра специальных операций Альфа СБУ атаковали военный аэродром Бельбек в Крыму. Там поражены комплексы дальнего радиолокационного обнаружения Небо-СВУ, радиолокационная станция 92Н6, зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С2 и истребитель МиГ-31 с полным боекомплектом.
4 декабря сообщалось, что подразделение ГУР на территории военного аэродрома Кача в Крыму атаковало российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
21 сентября Примары из ГУР впервые в истории сожгли два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 Чайка.