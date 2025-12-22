В ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком загорелись два дорогостоящих истребителя Су-30.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Поражение истребителей Су-30

Изначально в ГУР сообщали, что в результате спецоперации были поражены истребители Су-30 и Су-27. Однако позже военные уточнили, что речь идет о двух многоцелевых истребителях Су-30.

Сообщается, что к операции ГУР привлекли представителя движения сопротивления российскому режиму. В результате успешной операции оба военных самолета выведены из строя.

Спецоперацию на аэродроме под Липецком планировали две недели.

За это время тщательно изучались маршруты патрулирования и график смены часовых, именно это позволило незаметно проникнуть на военный объект и атаковать российские “сушки” непосредственно в авиационном ангаре.

Агент ГУР после выполненного задания беспрепятственно покинул аэродром.

— Самолеты Су-30 с бортовыми номерами 12 и 82 удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму, — подчеркнули в ГУР.

Ориентировочная стоимость двух истребителей составляет примерно $100 млн.

В ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра специальных операций Альфа СБУ атаковали военный аэродром Бельбек в Крыму. Там поражены комплексы дальнего радиолокационного обнаружения Небо-СВУ, радиолокационная станция 92Н6, зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С2 и истребитель МиГ-31 с полным боекомплектом.

4 декабря сообщалось, что подразделение ГУР на территории военного аэродрома Кача в Крыму атаковало российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

21 сентября Примары из ГУР впервые в истории сожгли два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 Чайка.

