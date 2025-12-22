В ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком загорелись два дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Поражение истребителей Су-30 и Су-27

Сообщается, что к операции ГУР привлекли представителя движения сопротивления российскому режиму. В результате успешной операции оба военных самолета выведены из строя.

Спецоперацию на аэродроме под Липецком планировали две недели.

За это время тщательно изучались маршруты патрулирования и график смены часовых, именно это позволило незаметно проникнуть на военный объект и атаковать российские «сушки» непосредственно в авиационном ангаре.

Агент ГУР после выполненного задания беспрепятственно покинул аэродром.

— Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами 12 и 82 удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму, — подчеркнули в ГУР.

Ориентировочная стоимость двух истребителей составляет примерно $100 млн.

