ГУР сжег самолеты Су-27 и Су-30 на аэродроме в Липецке: видео операции
- В РФ на военном аэродроме под Липецком сожжены самолеты Су-27 и Су-30 — это результат спецоперации ГУР Минобороны Украины.
- Помог поджечь вражеские самолеты диверсант из движения сопротивления.
- Планирование операции длилось две недели.
- Стоимость пораженных самолетов составляет примерно $100 млн.
В ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком загорелись два дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Поражение истребителей Су-30 и Су-27
Сообщается, что к операции ГУР привлекли представителя движения сопротивления российскому режиму. В результате успешной операции оба военных самолета выведены из строя.
Спецоперацию на аэродроме под Липецком планировали две недели.
За это время тщательно изучались маршруты патрулирования и график смены часовых, именно это позволило незаметно проникнуть на военный объект и атаковать российские «сушки» непосредственно в авиационном ангаре.
Агент ГУР после выполненного задания беспрепятственно покинул аэродром.
— Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами 12 и 82 удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму, — подчеркнули в ГУР.
Ориентировочная стоимость двух истребителей составляет примерно $100 млн.