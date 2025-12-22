По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 200 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар, применив одну ракету. Также враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 46 управляемых бомб.

Россияне привлекли для поражения 1779 дронов-камикадзе и осуществили 2500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 22 декабря 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 397-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

