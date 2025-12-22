Перечень болезней для исключения из воинского учета изменят
- Минобороны подготовило изменения в приказ №402, которые предусматривают исключение отдельных заболеваний из перечня тех, которые определяют пригодность к военной службе.
- Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в действующей редакции приказа требования к состоянию здоровья пригодных к службе снижены из-за дефицита личного состава.
Минобороны готовит изменения в перечень заболеваний, определяющий годность к военной службе.
Об этом в интервью изданию Главком рассказала военная омбудсменка Ольга Решетилова.
Требования к состоянию здоровья пригодных к службе снижены
— В нынешней редакции приказа №402 требования к состоянию здоровья пригодного к военной службе значительно снижены. И, думаю, не нужно объяснять, чем это вызвано. Это вызвано дефицитом личного состава и необходимостью привлечения как можно большего количества людей, — сказала Решетилова.
По словам омбудсмена, на сегодняшний день в армию попадают далеко не все здоровые люди. Физические нагрузки и стрессовые ситуации часто ухудшают состояние их здоровья.
Многие военнообязанные, формально признанные пригодными, на самом деле не способны выполнять задачи в армии.
Решетилова пояснила, что нынешняя система военно-врачебной комиссии ограничивается поверхностным осмотром состояния здоровья. Если нет явных признаков заболевания, человека признают пригодным к службе.
Она также рассказала о проблеме “букета заболеваний”. Даже если отдельные болезни, например диабет, радикулит или повышенное давление, формально допускают службу, их сочетание может делать военнослужащего непригодным.
Поэтому оценку пригодности необходимо проводить с учетом всех заболеваний в совокупности, а не каждого по отдельности.
— Насколько мне известно, изменения к приказу №402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой стадии они сейчас находятся. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определённых заболеваний из перечня тех, которые определяют пригодность, — добавила омбудсмен.