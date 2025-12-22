Минобороны готовит изменения в перечень заболеваний, определяющий годность к военной службе.

Об этом в интервью изданию Главком рассказала военная омбудсменка Ольга Решетилова.

Требования к состоянию здоровья пригодных к службе снижены

— В нынешней редакции приказа №402 требования к состоянию здоровья пригодного к военной службе значительно снижены. И, думаю, не нужно объяснять, чем это вызвано. Это вызвано дефицитом личного состава и необходимостью привлечения как можно большего количества людей, — сказала Решетилова.

По словам омбудсмена, на сегодняшний день в армию попадают далеко не все здоровые люди. Физические нагрузки и стрессовые ситуации часто ухудшают состояние их здоровья.

Многие военнообязанные, формально признанные пригодными, на самом деле не способны выполнять задачи в армии.

Решетилова пояснила, что нынешняя система военно-врачебной комиссии ограничивается поверхностным осмотром состояния здоровья. Если нет явных признаков заболевания, человека признают пригодным к службе.

Она также рассказала о проблеме “букета заболеваний”. Даже если отдельные болезни, например диабет, радикулит или повышенное давление, формально допускают службу, их сочетание может делать военнослужащего непригодным.

Поэтому оценку пригодности необходимо проводить с учетом всех заболеваний в совокупности, а не каждого по отдельности.

— Насколько мне известно, изменения к приказу №402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой стадии они сейчас находятся. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определённых заболеваний из перечня тех, которые определяют пригодность, — добавила омбудсмен.

