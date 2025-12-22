Важно, чтобы американская сторона могла получить ответы от Российской Федерации – о реальной готовности этого государства сосредоточиться на чем-то другом, а не на агрессии против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 1398 суток полномасштабной войны.

Сейчас смотрят

Дополняется…

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.