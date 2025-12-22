Юлия Захарченко, редактор ленты
1 мин.
Путин воюет, пока есть деньги: Зеленский о важности ответов от РФ и переговорах в Майами
Важно, чтобы американская сторона могла получить ответы от Российской Федерации – о реальной готовности этого государства сосредоточиться на чем-то другом, а не на агрессии против Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 1398 суток полномасштабной войны.
Дополняется…
