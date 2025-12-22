Прием заявок на выплату в рамках программы Зимняя поддержка на сумму 1 000 гривен продолжается в Украине с 15 ноября.

В каких магазинах можно потратить 1 000 Зимней поддержки, читайте в нашем материале.

В каких магазинах можно потратить 1 000 от Зеленского

Мы оказались в списке счастливчиков, которые первыми получили тысячу гривен в рамках программы Зимняя поддержка, поэтому решили провести эксперимент и попробовали потратить эти деньги сразу. К сожалению, не удалось пополнить мобильный счет.

На сайте Минэкономики указано, что оплатить услуги мобильной связи или интернет этими средствами нельзя. Ведь с 22 ноября условия использования средств в рамках программ Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка изменились.

Более того, теперь деньги в рамках Национального кэшбэка и программы Зимняя поддержка нельзя потратить на путешествия, транспорт, кинотеатры, театры, музеи и спортивные услуги. Однако на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства указано, что средства можно использовать на продукты питания в магазинах и супермаркетах.

В магазине Аврора нам сообщили, что 10% кэшбэка за товары украинского производства зачисляется на карту, но использовать средства Зимней поддержки на продукты питания в сети пока нельзя.

В сети книжных магазинов Yakaboo по нашему запросу уточнили, что оплатить книги в рамках зимней 1000 грн можно только при наличии специальной отметки — синей снежинки. Если же на книге нет этой отметки, расплатиться тысячей гривен от Зеленского, или средствами Зимней поддержки не удастся.

Магазины, в которых можно потратить 1 000 Зимней поддержки

С 11 декабря украинцы получили возможность покупать отечественные продовольственные товары (кроме подакцизных), участвующие в программе, используя средства государственных инициатив Зимняя поддержка и Национальный кэшбэк. Первыми такую опцию запустили сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и Близенько.

По данным Министерства социальной политики, перечень торговых сетей, где можно потратить зимнюю тысячу на продукты питания украинского производства, расширился до 10. С 18 декабря к программе присоединились еще пять сетей — Auchan, SPAR, VARUS, Torba, а также Сим23 и Сими. В то же время количество магазинов по всей Украине выросло с 1 160 до более 1 780.

Также украинцам стала доступна возможность онлайн-покупок — на маркетплейсе MAUDAU теперь можно рассчитываться картой Национальный кэшбэк.

С 22 ноября программы Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка объединили, чтобы сделать условия использования средств в обеих программах общими. Поэтому сейчас идет процесс их синхронизации.

На правительственной горячей линии объяснили, что точный перечень MCC-кодов, по которым можно осуществлять оплату в рамках программы Зимняя поддержка, можно найти в постановлении Кабмина №1443.

Там также подчеркнули, что купить продукты питания можно будет в магазинах и супермаркетах с MCC-кодом 5411. Кроме того, планируется, что потратить средства можно будет в точках с MCC-кодом 5499. Это рынки, специализированные магазины и точки продажи полуфабрикатов.

