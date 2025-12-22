Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в переговорах по завершению войны в Украине зафиксировано определенное продвижение, однако гарантий достижения мирного урегулирования пока нет.

Об этом он сказал в интервью UnHerd, опубликованном 22 декабря.

По словам Вэнс, переговорный процесс сложный, поскольку в него вовлечены три стороны — Украина, Россия и европейские страны.

В то же время он назвал важным сдвигом то, что все спорные вопросы теперь обсуждаются открыто.

По его мнению, именно это стало прорывом, ведь на начальном этапе, по его словам, “была небольшая игра в запутывание”.

Вице-президент США отдельно остановился на наиболее чувствительных темах переговоров, среди которых ключевой остается территориальный вопрос.

– Россияне действительно хотят контролировать территорию Донецка (Донецкой области. – Ред.). Украинцы, что понятно, считают это серьезной проблемой безопасности, (даже если) они частно признают, что в конце концов, вероятно, потеряют Донецк (всю Донецкую область. – Ред.). Знаете, в конце концов это может произойти через 12 месяцев, а может и позже. Так что эта территориальная уступка является значительным препятствием в переговорах – эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал, – отметил Вэнс.

Кроме этого, он упомянул и о других, “несколько менее важных вопросах”, которые остаются предметом дискуссий.

— Кто контролирует ядерный объект (в Запорожье)? Можно ли его контролировать сообща? Нужно ли, чтобы его контролировала одна или несколько сторон? Что, в конце концов, произойдет с этническими россиянами, которые все еще находятся в Украине? Что произойдет с этническими украинцами, все еще находящимися в России? С украинцами, которые сейчас находятся на оккупированной Россией территории, но хотят жить в Украине? Как это можно облегчить? Многие россияне задавали подобные вопросы. И, конечно, есть вопрос о восстановлении, – сказал вице-президент США.

Вэнс также отметил, что не считает проблемой появление информации о переговорах в медиа, и убежден, что все стороны участвуют в процессе «добросовестно». В то же время он воздержался от оптимистических прогнозов относительно результата.

– Мы будем продолжать пытаться вести переговоры. И я думаю, что мы достигли прогресса, но сидя здесь сегодня, я не могу с уверенностью сказать, что мы придем к мирному решению. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, но есть также большая вероятность, что мы этого не сделаем, – подытожил он.

Ранее, 21 декабря, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что встречи с американскими и европейскими партнерами, прошедшие во Флориде в течение трех дней, были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил о положительном характере переговоров между представителями США, Европы и Украины.

