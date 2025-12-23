Графики отключения света 24 декабря будут введены во всех регионах
В среду, 24 декабря, ограничения на поставку электроэнергии будут применяться во всех регионах Украины.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что причиной введения ограничительных мер стали последствия массированных ракетных и дроновых атак России на объекты энергетической инфраструктуры.
Состояние энергосистемы остается динамичным, поэтому графики и продолжительность отключений электроэнергии по конкретному адресу могут меняться.
Актуальную информацию необходимо проверять на официальных ресурсах облэнерго вашего региона.
Напомним, 23 декабря НЭК Укрэнерго ввела графики аварийных отключений в отдельных регионах из-за утренней атаки РФ на энергетическую систему Украины.
Экстренные отключения электроэнергии были применены в Киеве и Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 673 средства воздушного нападения.
Противовоздушной обороной было сбито или приглушено 621 воздушная цель, в том числе 587 ударных дронов и 34 крылатые ракеты типов Х-101 и Искандер-К.