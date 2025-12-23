В ходе массированной атаки на Украину 23 декабря основной целью атаки стала энергетическая и гражданская инфраструктура, фактически вся инфраструктура жизнеобеспечения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Украину 23 декабря

По его словам, российские оккупанты применили более 650 дронов и более трех десятков ракет по 13 областях.

– С ночи продолжается массированный российский удар по Украине, прежде всего по нашей энергетике, по гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни, – отметил глава государства.

По состоянию на момент обращения на большей части Украины сохранялся режим воздушной тревоги.

В то же время, как отметил президент, к ликвидации последствий атаки привлечены все необходимые службы.

Зеленский сообщил о погибших в результате ударов: женщину в Киевской области, человека в Хмельницкой области и четырехлетнего ребенка в Житомирской области, где российский дрон попал в жилой дом.

– Мои соболезнования родным и близким, – добавил он.

По словам президента, под ударами РФ уже оказались, по меньшей мере, 13 областей Украины. Значительную часть вражеских дронов и ракет силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, однако зафиксировано и попадание.

Подробные данные, как отметил Зеленский, Воздушные силы будут обнародованы после получения всех отчетов. Ремонтные бригады и энергетики уже работают над восстановлением нормальной жизни в городах и общинах.

Отдельно президент подчеркнул символичность и цинизм атаки в канун Рождества и в период дипломатических усилий по завершению войны.

– Этот российский удар очень ясно сигнализирует о российских приоритетах. Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть прямо со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся для завершения этой войны, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что такая агрессия свидетельствует о недостаточном давлении мира на Россию и призвал международных партнеров к решительным действиям.

– Нужно прижимать Россию к миру и гарантированной безопасности. ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования – все это процессы, которые не идут на выходные, – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, и мировые лидеры и политики, которые не будут молчать и осуждать Россию за совершенное.

Напомним, накануне 22 декабря президент Зеленский предупредил, что Россия может нанести массированные удары на территории Украины в течение зимних и рождественских праздников.

