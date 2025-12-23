Кабмин упростил порядок передачи государственного энергетического оборудования для стабилизации электроснабжения в условиях войны.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Аренда государственного энергооборудования без аукционов: что известно

— Сегодня на заседании правительства приняли решение, которое позволяет операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов, — написала она в Telegram.

По словам главы правительства, речь идет об оборудовании, которое в настоящее время находится на балансе государственных предприятий и не используется.

Речь идет о трансформаторах, кабелях и других элементах, которые могут быть задействованы для оперативного восстановления электроснабжения после обстрелов.

Свириденко подчеркнула, что “в условиях постоянных атак эти ресурсы должны работать там, где они нужны немедленно”.

— Министерство энергетики будет координировать учет такого оборудования и определение потребностей энергосистемы. После этого оборудование оперативно будет передаваться операторам электросетей для работы на местах, — сообщила премьер-министр.

Новый порядок передачи энергетического оборудования будет действовать на период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

Ранее сообщалось, что государственные компании, на балансе которых есть энергетическое оборудование, которое не используется, должны передать его облэнерго для поддержания стабильной работы энергосистемы.

По данным исполняющего обязанности министра энергетики Артема Некрасова, из-за российских атак в Украине ежедневно в среднем около 400 тыс. потребителей остаются без электроснабжения.

