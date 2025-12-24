Приближаются праздничные дни — время надежды, хорошего настроения и елок, когда улицы города украшают огни, а семьи готовятся к празднованиям. Атмосфера Рождества и Нового года всегда теплая и радостная, а погода часто добавляет этому особого настроения.

Какая будет погода в Днепре на Новый год, мы спросили у синоптиков Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

Погода в Днепре до конца недели

На Рождество, 25 декабря, в Днепре температура опустится до -8…-10°С. Облачно, осадков не будет. Днем немного потеплеет до -2…-4°С, переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 26 декабря, ночью температура поднимется до -4…-6°С, облачно с прояснениями, осадков не будет. Днем столбики термометров будут колебаться от 0 до -2°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег.

В субботу ночью температура будет -2…-4°С, облачно, небольшой снег, возможны порывы ветра до 12 м/с. Днем потеплеет до +1…+3°С, облачно, местами небольшой мокрый снег.

В воскресенье, 28 декабря, ожидается постепенное снижение температуры из-за холодного атмосферного фронта, поэтому ночью до -7°С, днем немного теплее.

Прогноз погоды на Новый год в Днепре

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии в комментарии для Фактов ICTV рассказали о прогнозе погоды в Днепре на Новый год.

По их словам, в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. 28 декабря на территории Днепропетровской области пройдет холодный атмосферный фронт с порывами ветра до 12 м/с. Возможен снег, местами даже метели. В течение суток температура будет колебаться от 0 до -5° мороза. Ночью до -7°С.

29 декабря область окажется за пределами фронта, поэтому ветер немного утихнет, хотя порывы до 12 м/с еще сохранятся. Местами ожидается умеренный снег.

Будет ли снег в новогоднюю ночь в Днепре

30 и 31 декабря синоптики прогнозируют слабый снег в Днепре. Дневная температура в эти дни составит от -2 до -5° мороза. Таким образом, вероятно, что на Новый год в Днепре снег будет, но небольшой.

