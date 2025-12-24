Новогодние праздники уже близко, и жители Запорожья готовятся к встречам с родными и друзьями. Погода в эти дни играет важную роль, ведь может как добавить праздничного настроения, так и испортить планы.

Поэтому мы узнавали, какая будет погода в Запорожье на Новый год.

Погода в Запорожье до конца недели

По сообщениям синоптиков Запорожского областного центра по гидрометеорологии, из-за поступления холодного арктического воздуха 25-26 декабря ожидается резкое похолодание, поэтому температура снизится на 8-10 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до -7…-12°С.

Днем 26 декабря из-за приближения циклона с северо-запада Европы и связанных с ним атмосферных фронтов прогнозируются умеренные снегопады, метели и гололедица на дорогах. Ветер северо-западный, с порывами до 15–20 м/с.

Синоптики предупреждают, что ухудшение погодных условий может затруднить движение транспорта, работу коммунальных и энергетических служб, а также повлиять на повседневную деятельность жителей.

В субботу, 27 декабря, температура ночью составит -1…-3°С, возможен небольшой снег, порывы ветра до 12 м/с. Днем будет теплее +1…+3°С, снег перейдет в мокрый, ветер сохранится.

В воскресенье, 28 декабря, в Запорожье снова похолодает, поэтому ночью температура опустится до -4…-6°С, снова пойдет снег, на дорогах возможна гололедица. Днем температура будет колебаться от 0 до -2° мороза, возможен мокрый снег.

Прогноз погоды в Запорожье на Новый год

Согласно консультативному прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, с 29 по 31 декабря в Запорожье будут проходить новые атмосферные фронты, что приведет к изменению погодных условий.

Таким образом, с 29 по 31 декабря в Запорожье ожидается неустойчивая и переменчивая погода. В ночные часы возможны морозы и осадки в виде снега, однако днем снежный покров, вероятно, будет таять, а осадки перейдут в мокрый снег.

Температура в течение суток будет колебаться в пределах +2…-5°. На дорогах возможна гололедица.

Будет ли снег в новогоднюю ночь в Запорожье

29, 30 и 31 декабря днем возможны осадки в виде мокрого снега, а ночью будет идти небольшой снег. Изменение дневных и ночных температур будет приводить к гололеду.

