Прогноз погоды в Запорожье на Новый год: чего ожидать в праздничные дни
- 25-26 декабря в Запорожье ожидается сильное похолодание до -7…-12°С и снегопады.
- 27-28 декабря днем температура поднимется до +1…+3°С, возможен мокрый снег и гололедица.
- 29-31 декабря погода будет переменчивой: ночной снег, дневной мокрый снег и гололедица.
Новогодние праздники уже близко, и жители Запорожья готовятся к встречам с родными и друзьями. Погода в эти дни играет важную роль, ведь может как добавить праздничного настроения, так и испортить планы.
Поэтому мы узнавали, какая будет погода в Запорожье на Новый год.
Погода в Запорожье до конца недели
По сообщениям синоптиков Запорожского областного центра по гидрометеорологии, из-за поступления холодного арктического воздуха 25-26 декабря ожидается резкое похолодание, поэтому температура снизится на 8-10 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до -7…-12°С.
Днем 26 декабря из-за приближения циклона с северо-запада Европы и связанных с ним атмосферных фронтов прогнозируются умеренные снегопады, метели и гололедица на дорогах. Ветер северо-западный, с порывами до 15–20 м/с.
Синоптики предупреждают, что ухудшение погодных условий может затруднить движение транспорта, работу коммунальных и энергетических служб, а также повлиять на повседневную деятельность жителей.
В субботу, 27 декабря, температура ночью составит -1…-3°С, возможен небольшой снег, порывы ветра до 12 м/с. Днем будет теплее +1…+3°С, снег перейдет в мокрый, ветер сохранится.
В воскресенье, 28 декабря, в Запорожье снова похолодает, поэтому ночью температура опустится до -4…-6°С, снова пойдет снег, на дорогах возможна гололедица. Днем температура будет колебаться от 0 до -2° мороза, возможен мокрый снег.
Прогноз погоды в Запорожье на Новый год
Согласно консультативному прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, с 29 по 31 декабря в Запорожье будут проходить новые атмосферные фронты, что приведет к изменению погодных условий.
Таким образом, с 29 по 31 декабря в Запорожье ожидается неустойчивая и переменчивая погода. В ночные часы возможны морозы и осадки в виде снега, однако днем снежный покров, вероятно, будет таять, а осадки перейдут в мокрый снег.
Температура в течение суток будет колебаться в пределах +2…-5°. На дорогах возможна гололедица.
Будет ли снег в новогоднюю ночь в Запорожье
29, 30 и 31 декабря днем возможны осадки в виде мокрого снега, а ночью будет идти небольшой снег. Изменение дневных и ночных температур будет приводить к гололеду.