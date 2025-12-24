Ночью 24 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Ефремовскому заводу синтетического каучука в одноименном городе Тульской области РФ, а также по нескольким объектам на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ).

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по Ефремовскому заводу синтетического каучука

По информации Генштаба ВСУ, в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности Ефремовского завода синтетического каучука.

На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень повреждений и последствия поражения уточняются.

Известно, что это предприятие специализируется на производстве компонентов для пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива.

Удары ВСУ по объектам на ВОТ

В районе Мирного на временно оккупированной территории Крыма поражено место хранения и обслуживания беспилотных катеров противника.

Кроме того, с целью частичного нарушения логистического обеспечения оккупационных войск поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске Луганской области.

Генштаб также сообщил о попадании по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы противника на временно оккупированных территориях Украины.

Результаты поражений в настоящее время уточняются.

Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям Вооруженных сил РФ и объектам военно-промышленного комплекса врага будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

