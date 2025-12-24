Враг усиливает давление на Мирноград Донецкой области, поскольку не может захватить Покровск.

Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Мирнограде на 24 декабря

— Из-за невозможности установить контроль над Покровском враг усиливает давление на Мирноград. Для оккупантов захват этого населенного пункта важен для дальнейшего продвижения в этом направлении, — говорится в сообщении.

Как отметили в 7 корпусе ДШВ, российские войска сосредоточили в районе Мирнограда около 10 подразделений, чтобы реализовать вражеские цели. Силы обороны пополнили оборону этого населенного пункта дополнительными средствами, чтобы сдержать врага.

В частности, логистические коридоры к западной части Мирнограда усилены новыми подразделениями. Как объяснили украинские военнослужащие, это позволяет не прекращать обеспечение на этом направлении.

В 7 корпусе ДШВ отметили, что подразделения 38 отдельной бригады морской пехоты и 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады работают над выявлением и ликвидацией российских оккупантов.

— Фокус внимания — на участках, где враг наиболее активно пытается проникнуть в город, — отмечается в сообщении.

По подсчетам 7 корпуса ДШВ, с начала декабря украинские морпехи и десантники ликвидировали и “вывели из строя” 207 оккупантов в районе Мирнограда.

Кроме того, украинские воины уничтожили и повредили один танк, три боевые бронированные машины, одну пушку, одну ракетную систему залпового огня Град, шесть единиц автотранспорта и 34 единицы беспилотников различных типов.

