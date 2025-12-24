Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 24 декабря: минус еще 1 090 оккупантов, три танка и 45 артсистем
Потери врага на 24 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 1090 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 400-е сутки полномасштабной войны достигли 1 200 370 человек.
Сейчас смотрят
Потери врага на 24 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 200 370 (+1 090) человек;
- танков – 11 449 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 796 (+4);
- артиллерийских систем – 35 376 (+45);
- РСЗО – 1 579 (+3);
- средств ПВО – 1 263;
- самолетов – 434;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 197 (+1031);
- крылатых ракет – 4 073;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 125 (+159);
- специальной техники – 4 029.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.