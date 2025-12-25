Графики отключений света 26 декабря будут применять в большинстве областей Украины
- В пятницу, 26 декабря, в большинстве регионов Украины продолжат действовать графики почасовых отключений света.
- Компания Укрэнерго продолжает ограничения мощности для промышленных потребителей, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы.
В большинстве регионов Украины продолжают применять почасовые графики отключения электроснабжения и ограничения мощности в пятницу, 26 декабря.
Графики отключения света по Украине 26 декабря
В Национальной энергетической компании Укрэнерго уточнили, что графики отключений света и ограничений мощности (для промышленных потребителей) завтра, 26 декабря, будут действовать в большинстве областей Украины.
Утром 25 декабря в Укрэнерго сообщили, что российские войска продолжили атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
В результате обстрелов произошло отключение электроэнергии потребителей в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Кроме того, пришлось аварийно отключить электроснабжение значительной части потребителей в Одесской области.
В Укрэнерго подсчитали, что враг нанес по меньшей мере девять массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему, в результате чего в регионах Украины в течение суток вынужденно применяются отключения света для промышленности, бизнеса и всех категорий потребителей.
В компании утверждают, что по Украине сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, поэтому потребителей призывают максимально ограничить пользование мощными электроприборами.
Дополняется…