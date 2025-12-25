В большинстве регионов Украины продолжают применять почасовые графики отключения электроснабжения и ограничения мощности в пятницу, 26 декабря.

Графики отключения света по Украине 26 декабря

В Национальной энергетической компании Укрэнерго уточнили, что графики отключений света и ограничений мощности (для промышленных потребителей) завтра, 26 декабря, будут действовать в большинстве областей Украины.

Утром 25 декабря в Укрэнерго сообщили, что российские войска продолжили атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В результате обстрелов произошло отключение электроэнергии потребителей в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, пришлось аварийно отключить электроснабжение значительной части потребителей в Одесской области.

В Укрэнерго подсчитали, что враг нанес по меньшей мере девять массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему, в результате чего в регионах Украины в течение суток вынужденно применяются отключения света для промышленности, бизнеса и всех категорий потребителей.

В компании утверждают, что по Украине сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, поэтому потребителей призывают максимально ограничить пользование мощными электроприборами.

