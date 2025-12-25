Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 25 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений.
Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 118 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 3274 дрона-камикадзе и осуществил 3015 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Сейчас смотрят
Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 401-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.