За прошедшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 118 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 3274 дрона-камикадзе и осуществил 3015 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 25 декабря 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 401-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

