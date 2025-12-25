Ночная атака на Украину: РФ запустила 131 беспилотник, 106 были сбиты
- РФ запустила дроны со своей территории и временно оккупированного Донецка, аннексированного Крыма.
- Силами ПВО сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
- Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 15 локациях.
В ночь на 25 декабря РФ атаковала Украину 131 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Ночная атака на Украину 25 декабря: что известно
РФ запустила дроны с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Донецк, Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым).
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, около 90 из них – Шахеды.
Очередная атака РФ началась с 19:00 24 декабря.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 15 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В Воздушных силах предупреждают, что враг продолжает атаку беспилотниками.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 401-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.