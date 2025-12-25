Новошахтинский НПЗ загорелся после серии взрывов в Ростовской области РФ: что известно
- В результате атаки 25 декабря на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся серией взрывов.
- Это стратегическое предприятие является ключевым поставщиком топлива на юге РФ, специализируясь на производстве дизеля, мазута и бензина.
В России после атаки вспыхнул пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, расположенном в Ростовской области.
Пожар на Новошахтинском заводе
Как пишут российские Telegram-каналы, днем 25 декабря жители Ростовской области в России сообщили о большом количестве взрывов и пожаре на местном заводе нефтепродуктов.
В Astra уточнили, что смогли осуществить геолокацию одного из кадров, опубликованного очевидцами. Там отметили, что фотография сделана возле отделения российского Сбербанка на пересечении улиц Киевская и Рабоче-Крестьянская.
АО Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупным нефтеперерабатывающим предприятием, расположенным в Ростовской области на территории России.
По информации из открытых источников, этот завод специализируется на переработке нефти и выпуске нефтепродуктов. Среди них — мазут, печное, судовое и дизельное топливо, прямогонный бензин и другие. Предприятие является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в южной части РФ.
В ночь на 21 августа Силы обороны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России, на котором вспыхнул пожар, подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.