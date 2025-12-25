В порту Темрюка РФ после атаки БПЛА вспыхнул масштабный пожар
В ночь на 25 декабря дроны атаковали портовую инфраструктуру российского города Темрюк в Краснодарском крае.
Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края РФ.
Атака дронов на порт в Темрюке: что известно
После удара загорелись два резервуара с нефтепродуктами, пожар охватил значительную площадь.
По информации оперативного штаба Краснодарского края РФ, в результате атаки БПЛА в порту Темрюка произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.
Площадь пожара достигла около 2 тыс. м². К тушению привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе подразделения МЧС РФ.
Российские власти пока не сообщают о пострадавших.
Информация о масштабах повреждений инфраструктуры и возможных экологических последствиях уточняется.
Напомним, что прошлой ночью, 24 декабря, Силы обороны Украины нанесли удар по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области РФ, а также по ряду военных и логистических объектов на временно оккупированных территориях Украины.
По данным Генерального штаба ВСУ, на территории завода в Ефремове были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.
Также были поражены:
- место хранения и обслуживания беспилотных катеров в Крыму;
- склад материально-технических средств в Должанске Луганской области;
- отдельные объекты ПВО и районы сосредоточения живой силы оккупантов.