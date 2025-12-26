В Крыму наши военные сожгли вражеские средства ПВО и другие цели оккупантов.

Спецподразделение ГУР МО Украины Примари накануне Рождества Христова провели успешную операцию по уничтожению ряда дорогостоящих целей российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Успешно поражены:

пусковая установка комплекса С-300В;

радиолокационная система РСП-6М2;

командно-штабная машина Редут-221 из состава ЗРК Бук-М3;

радиолокационная станция РПН 9С36М из состава ЗРК Бук-М3.

Кроме того, разведчики нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой ходили два российских оккупанта.

К слову, 26 декабря сообщалось, что на подступах к Покровску наши защитники уничтожили полноприводный автомобиль Улан-2. Это новая техника оккупантов, которую они везли на фронт в качестве “подарков” своим к Новому году.

О начале “массовых” поставок на фронт новых авто враг хвастался еще этой осенью.

Недавно Силы обороны Украины провел и успешную спецоперацию, уничтожив большое скопление российской бронетехники на Покровском направлении благодаря слаженной работе.

Источник : ГУР

