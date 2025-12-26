Поздравили с грядущим Рождеством: в Крыму разведчики уничтожили средства ПВО врага
- Спецоперацию по уничтожению техники врага провели накануне Рождества Христова военные ГУР МО Украины Примари.
- Была уничтожена пусковая установка комплекса ПВО С-300В, а также командно-штабная машина Редут-221 из состава ЗРК Бук-М3 и не только.
В Крыму наши военные сожгли вражеские средства ПВО и другие цели оккупантов.
В Крыму разведчики уничтожили вражеские цели
Спецподразделение ГУР МО Украины Примари накануне Рождества Христова провели успешную операцию по уничтожению ряда дорогостоящих целей российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Успешно поражены:
- пусковая установка комплекса С-300В;
- радиолокационная система РСП-6М2;
- командно-штабная машина Редут-221 из состава ЗРК Бук-М3;
- радиолокационная станция РПН 9С36М из состава ЗРК Бук-М3.
Кроме того, разведчики нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой ходили два российских оккупанта.
К слову, 26 декабря сообщалось, что на подступах к Покровску наши защитники уничтожили полноприводный автомобиль Улан-2. Это новая техника оккупантов, которую они везли на фронт в качестве “подарков” своим к Новому году.
О начале “массовых” поставок на фронт новых авто враг хвастался еще этой осенью.
Недавно Силы обороны Украины провел и успешную спецоперацию, уничтожив большое скопление российской бронетехники на Покровском направлении благодаря слаженной работе.