Прогноз погоды в Киеве на Новый год: что ждет киевлян в праздничную ночь
- Киевляне, несмотря на войну, надеются на снежную и по-настоящему зимнюю погоду на Новый год.
- По прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве 31 декабря возможен снег и слабый мороз.
- В новогоднюю ночь и 1 января температура будет оставаться стабильной, с зимними морозами и периодическими осадками.
Несмотря на полномасштабную войну и регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России, украинцы, в частности жители Киева, все же ожидают настоящую зимнюю сказку. Ведь снег и зимняя атмосфера способны хоть немного добавить ощущение праздника и тепла даже в непростое время.
Какая будет погода в Киеве на Новый год и стоит ли ожидать снега, мы спросили у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита.
Погода в Киеве на ближайшие дни
По данным Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу, 27 декабря, на территории Киевской области и в столице будет преобладать облачная погода.
В ночные часы в регионе ожидается небольшой снег, однако днем существенных осадков не прогнозируется. В то же время на отдельных участках дорог по области возможно образование гололеда, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, что может усиливать ощущение прохлады.
Температурные показатели по Киевской области ночью будут колебаться в пределах 0…-5°, а днем от -3° до +2°. В Киеве в течение суток сохранится слабый мороз: в ночные и дневные часы столбики термометров будут показывать 0…-2°.
Прогноз погоды на Новый год в Киеве
Погода на Новый год в Киеве подарит жителям столицы зимнюю сказку. По информации, которую нам предоставил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, 31 декабря на территории Киевской области и в Киеве ожидается местами небольшой снег.
— Такие погодные условия будут формироваться под влиянием области пониженного атмосферного давления, которая будет поступать с северо-востока. Речь идет о циклоне, центр которого расположен северо-восточнее Украины, — рассказал синоптик.
Температурные показатели днем 30-31 декабря будут колебаться в пределах -3…-5°, а в ночные часы возможно понижение температуры до -6…-8°.
Что касается 1 января, то погодная ситуация существенно не изменится. Время от времени также возможен снег, а температура воздуха будет оставаться стабильной: ночью -6…-8°, днем -3…-5°. Таким образом, в Киеве на Новый год ожидается снег и морозная погода.