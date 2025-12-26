Несмотря на полномасштабную войну и регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России, украинцы, в частности жители Киева, все же ожидают настоящую зимнюю сказку. Ведь снег и зимняя атмосфера способны хоть немного добавить ощущение праздника и тепла даже в непростое время.

Какая будет погода в Киеве на Новый год и стоит ли ожидать снега, мы спросили у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита.

Погода в Киеве на ближайшие дни

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу, 27 декабря, на территории Киевской области и в столице будет преобладать облачная погода.

Сейчас смотрят

В ночные часы в регионе ожидается небольшой снег, однако днем существенных осадков не прогнозируется. В то же время на отдельных участках дорог по области возможно образование гололеда, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, что может усиливать ощущение прохлады.

Температурные показатели по Киевской области ночью будут колебаться в пределах 0…-5°, а днем от -3° до +2°. В Киеве в течение суток сохранится слабый мороз: в ночные и дневные часы столбики термометров будут показывать 0…-2°.

Прогноз погоды на Новый год в Киеве

Погода на Новый год в Киеве подарит жителям столицы зимнюю сказку. По информации, которую нам предоставил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, 31 декабря на территории Киевской области и в Киеве ожидается местами небольшой снег.

— Такие погодные условия будут формироваться под влиянием области пониженного атмосферного давления, которая будет поступать с северо-востока. Речь идет о циклоне, центр которого расположен северо-восточнее Украины, — рассказал синоптик.

Температурные показатели днем 30-31 декабря будут колебаться в пределах -3…-5°, а в ночные часы возможно понижение температуры до -6…-8°.

Что касается 1 января, то погодная ситуация существенно не изменится. Время от времени также возможен снег, а температура воздуха будет оставаться стабильной: ночью -6…-8°, днем -3…-5°. Таким образом, в Киеве на Новый год ожидается снег и морозная погода.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.