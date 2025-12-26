В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удары по ключевым объектам российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

ВСУ нанесли удар по объектам врага в Донецкой области

Подразделения украинских военных атаковали скопление личного состава 14 бригады специального назначения в населенном пункте Бердянское.

Сейчас смотрят

Также был поражен склад материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешево. Потери врага уточняются.

По итогам предыдущих ударов подтверждено уничтожение склада горючего и смазочных материалов отдельной бригады материально-технического обеспечения противника, располагавшейся в районе временно оккупированного города Волноваха в Донецкой области.

— Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять меры, направленные на снижение военно-экономических и наступательных возможностей захватчиков и принуждение РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины, — отметили в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 декабря украинские подразделения нанесли удар по нефтяному терминалу Таманьнефтегаз в Краснодарском крае России с целью уменьшить военно-экономический потенциал агрессора.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.