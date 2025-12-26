На подступах к Покровску украинские военные впервые уничтожили новый российский логистический “вездеход”.

Возле Покровска украинские военные уничтожили российский Улан-2

Как сообщает 7 корпус ДШУ в Telegram, на подступах к Покровску наши защитники уничтожили полноприводный автомобиль типа Улан-2.

Он создан на базе гражданского коммерческого шасси Соболь 4х4 и является новым российским логистическим “вездеходом”. О начале “массовой” поставки на фронт новых авто противник хвастался еще этой осенью.

Сейчас смотрят

На днях несколько таких авто обнаружили операторы дронов в полосе ответственности подразделений 7 корпуса ДШВ на логистических маршрутах оккупантов.

— Говорят, это оккупанты везли “подарки” для своих “освободителей” под Новый год. Но наши военные опередили их и вручили свои – без услуги возвращения, – говорится в сообщении.

К слову, недавно Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию, уничтожив большое скопление российской бронетехники на Покровском направлении.

Такие действия наших военных позволили сорвать планы российских военных по проведению масштабных штурмовых действий в этом районе. Известно, что были уничтожены зенитно-ракетный комплекс 9К33 Оса (SA-8), два танка, боевая бронированная машина и военный автотранспорт с боекомплектом и не только.

Фото: 7 корпус ДШВ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.