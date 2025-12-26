Бывшему начальнику УСБУ в Харьковской области объявлено подозрение. Он задержан.

Экс-главе СБУ Харьковской области объявлено подозрение

Как сообщает Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора, при попытке выйти из-под стражи под залог был задержан начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Ему объявлено подозрение.

В ведомстве не называют имя задержанного, но вчера Суспільне писало, что это Роман Дудин. Его выпустили под залог в 4,2 млн грн и сразу задержали по новому подозрению.

— Подозреваемый в государственной измене внес более 4,2 млн грн, однако правоохранители сообщили ему новое подозрение — за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку устранения руководства Харьковской областной военной администрации в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, — говорится в сообщении ДБР.

Действия экс-главы УСБУ квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины.

Установлено, что экс-глава Управления СБУ в Харьковской области, обладая информацией о проведении ВС РФ 24 февраля 2022 наступательной операции на территорию Украины, будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захвата здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому новой меры пресечения в виде содержания под стражей.

