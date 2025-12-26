Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 26 декабря: минус 840 оккупантов и почти две сотни единиц автотехники
Потери врага на 26 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 840 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 402-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 202 070 человек.
Сейчас смотрят
Потери врага на 26 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 202 070 (+840) человек;
- танков – 11 459 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 804 (+3);
- артиллерийских систем – 35 509 (+74);
- РСЗО – 1 579;
- средств ПВО – 1 264 (+1);
- самолетов – 434;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537);
- крылатых ракет – 4 073;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 454 (+180);
- специальной техники – 4 029.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.