Потери врага на 26 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 840 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 402-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 202 070 человек.

личного состава – около 1 202 070 (+840) человек;

танков – 11 459 (+3);

боевых бронированных машин – 23 804 (+3);

артиллерийских систем – 35 509 (+74);

РСЗО – 1 579;

средств ПВО – 1 264 (+1);

самолетов – 434;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537);

крылатых ракет – 4 073;

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 2);

автомобильной техники и автоцистерн – 71 454 (+180);

специальной техники – 4 029.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

