Потери врага на 26 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 840 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 402-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 202 070 человек.

Сейчас смотрят

Потери врага на 26 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 202 070 (+840) человек;
  • танков – 11 459 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 804 (+3);
  • артиллерийских систем – 35 509 (+74);
  • РСЗО – 1 579;
  • средств ПВО – 1 264 (+1);
  • самолетов – 434;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537);
  • крылатых ракет – 4 073;
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 2);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 71 454 (+180);
  • специальной техники – 4 029.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Если “зеленые человечки” перейдут границу Эстонии, по ним будут стрелять — МИД страны
Маргус Тсахкна

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.