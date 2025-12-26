Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгений Острянский вошел в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в указе президента Украины №987/2025, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Секретарь СНБО Острянский в составе Ставки

В документе говорится, что в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего вводят первого заместителя секретаря СНБО Украины Острянского Евгения Викторовича.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования, 25 декабря.

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной по мирному плану для завершения войны.

По словам главы государства, они договорились о встрече на высшем уровне – с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Зеленский считает, что многое может решиться до Нового года.

