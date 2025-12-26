Зеленский ввел в состав Ставки заместителя секретаря СНБО Острянского
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел первого заместителя секретаря СНБО Евгения Острянского в состав Ставки верховного главнокомандующего.
- Соответствующий указ №987/2025 был официально обнародован и вступил в силу 25 декабря.
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгений Острянский вошел в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом говорится в указе президента Украины №987/2025, обнародованном на официальном сайте главы государства.
Секретарь СНБО Острянский в составе Ставки
В документе говорится, что в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего вводят первого заместителя секретаря СНБО Украины Острянского Евгения Викторовича.
Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования, 25 декабря.
26 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной по мирному плану для завершения войны.
По словам главы государства, они договорились о встрече на высшем уровне – с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Зеленский считает, что многое может решиться до Нового года.