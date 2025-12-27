В результате вражеской атаки на Киев пострадали почти 30 человек, среди них есть дети. В столице более 10 поврежденных жилых домов в разных районах.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пострадавшие в результате атаки на Киев

По словам Виталия Кличко, по состоянию на 11:10, по меньшей мере 28 пострадавших в столице. В больницы госпитализировали 13 человек.

Сейчас смотрят

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что среди пострадавших есть двое детей.

В Киеве введены графики аварийных отключений электричества.

В настоящее время в результате повреждений в системе энергоснабжения 4 тыс. жилых домов столицы остались без тепла. На правом и левом берегах города понижено давление воды.

— Без централизованного теплоснабжения в настоящее время находятся более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения, — подчеркнул Виталий Кличко.

Последствия атаки на Киев 27 декабря

В Шевченковском районе в результате попадания российского дрона в пятиэтажку произошло разрушение 4-5 этажей. К счастью, без пожара. Спасатели эвакуировали жителей дома.

В Деснянском районе обломки сбитой цели упали на открытой территории, на территории гаражного кооператива, а также есть попадание обломков в 9-этажный дом на уровне первого этажа.

В Днепровском районе обломками повреждены три многоэтажки. В 18-этажном доме пожар произошел на уровне третьего и четвертого этажей. Сообщалось, что на пятом этаже под завалами может быть человек. Также обломки вражеской цели попали в 25-этажный дом — там пожар на первом и втором этажах. Повреждена крыша 19-этажки.

В Оболонском районе обломки цели упали на территорию дачного кооператива и на открытую территорию, там горели автомобили.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание беспилотника в верхний этаж 10-этажного дома.

В Соломенском районе в результате падения дрона на открытую территорию в овраге, взрывной волной в доме повреждены окна квартир многоэтажки.

Источник : КГГА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.