В ночь на 27 декабря российские оккупационные войска совершили комбинированный массированный удар по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты разных типов.

Основным направлением атаки стали Киев и Киевская область.

Ночной обстрел Киева 27 марта

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил Юрий Игнат рассказал об особенностях ночного обстрела Киева.

По его словам, враг применил сложную тактику одновременного движения воздушных целей по разным направлениям.

– Характер атаки – движение целей разных типов по разным направлениям, фактически, на один регион. Сегодня под атакой находилась столица Украины и область. Атакуют объекты критической инфраструктуры, конечно, что это энергетика, другие интересующие врага объекты, – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что отражение такой атаки нуждается в сверхсложной координации сил противовоздушной обороны, особенно в условиях плотной городской застройки.

– Работают, как вы знаете, наземные системы, работает авиация, требуется координация действий органов военного управления на небольшой территории. Когда такая плотная атака идет, это очень и очень сложно именно в организации противовоздушной обороны… и именно поэтому есть такие вот, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага, – пояснил представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат также сообщил, что при атаке применялась боевая авиация, в том числе истребители западного образца.

– Если идет атака с применением крылатых ракет, безусловно, авиация будет задействована. Это и F-16, могут быть и Mirage, есть еще и МиГ-29, Су-27. F-16 эффективно отрабатывают, и эту атаку тоже они применяли, – сказал он.

По его словам, нынешний обстрел отличался от предыдущих из-за меньших возможностей для перехвата ракет на маршрутах полета.

– Особенность атаки иная, чем в прошлый раз… Здесь же меньше таких шансов было по перехвату, – отметил Игнат, добавив, что авиация не может работать непосредственно в зоне активного действия ПВО, что усложняет защиту столицы.

В Киеве последствия российской атаки зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Шевченковском и Соломенском районах.

По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погиб один человек, по меньшей мере 30 человек получили ранения.

В течение ночи удары также наносились по населенным пунктам Киевской области. Повреждения зафиксированы в Белоцерковском, Вышгородском, Бориспольском, Бучанском и Обуховском районах.

Там повреждены жилые дома, предприятия, коммунальные и объекты критической инфраструктуры. В области известно о 14 пострадавших и одном погибшем.

В общей сложности, по данным Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 559 средств воздушного нападения.

