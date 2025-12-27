Марина Терюханова, редактор ленты
Схема метро Киева 2025: станции, пересадки и часы работы
12 сентября 2024 года была завершена реконструкция участка синей ветки Киевского метрополитена. Речь идет о строительных работах, направленных на устранение аварийной ситуации на перегонном тоннеле между станциями Демеевская и Лыбедская.
Из каких линий состоит Киевское метро
Киевское метро состоит из трех основных линий: Святошинско-Броварской, Оболонско-Теремковской и Сирецко-Печерской. Полностью ознакомиться с их станциями вы можете на схеме ниже.
Где можно пересесть на другую ветку метро в Киеве
У каждой линии метро есть станция для пересадки на другую линию. Пересадки возможны между станциями:
- Театральная — Золотые Ворота;
- Палац Спорта – Площадь Льва Толстого;
- Майдан Независимости – Крещатик.
Время работы метро в Киеве варьируется от станции до станции, но в основном они открываются в 6:00 и закрываются в 23:00. Движение поездов по синей ветке метро начинается в 5:30 утра.
